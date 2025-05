Processore e scheda video di Nintendo Switch 2 potrebbero essere stati svelati in video, con le specifiche

In sostanza, sembra sia confermato che il SoC all'interno di Nintendo Switch 2 sia l' NVIDIA Tegra T239 , come già sospettato da tempo, con ulteriori informazioni emerse dall'analisi del die effettuato nel video, con il supporto di Kurnal, un esperto nel settore.

Una sorta di teardown non ufficiale potrebbe aver svelato il System on Chip all'interno di Nintendo Switch 2 , con le possibili caratteristiche di processore e scheda video della nuova console Nintendo che potrebbe essere individuate in base agli elementi emersi.

L'analisi del die di Tegra T239

In base a quanto riferito, la scheda madre recuperata non funziona, dunque è forse una unità difettosa, ma questo consente comunque di analizzarne le componenti, come effettuato nel video riportato qui sotto.

L'hardware è stato assemblato dopo la metà del 2024, dunque è relativamente recente, e sulla scheda si trovano due chip Hynix LPDDR5 da 6GB su un bus a 128-bit per 8533 MT/s, sebbene la memoria di Switch 2 potrebbe viaggiare su velocità inferiori, tuttavia questo sembra essere il potenziale della macchina.

Il chip T239 è basato sul processo produttivo SEC8N a 8 nanometri, altro elemento che era già emerso in passato attraverso i leak e troverebbe riscontro in questo hardware preso in esame. All'interno è composto da 8 core ARM Cortex-A78C con 4MB di cache L2.

In termini di GPU, l'architettura di base è NVIDIA Ampere, quella utilizzata dalla serie GeForce 3000, anche se ovviamente si tratta di una struttura alquanto diversa da quella delle schede video standard da parte della compagnia.

Questo dovrebbe comunque consentire l'utilizzo di DLSS con una certa estensione, con 1536 CUDA core rilevati nell'analisi del die del System on Chip. In termini di dimensioni, si tratta di un chip di dimensioni doppie rispetto al Tegra X1.

Il video si prodiga anche in possibili confronti con altre schede video che potrebbero essere paragonabili in termini di architettura e caratteristiche, ma non sapendo le velocità di clock delle modalità portatile e fissa di Nintendo Switch 2 questi lasciano un po' il tempo che trovano.

Per la cronaca, secondo l'analisi di Geekerwan il chip si posizionerebbe vicino alle prestazioni di NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti utilizzando DLSS, e vicino a GTX 750 Ti in modalità portatile, ovvero circa 7/8 volte superiore al Tegra X1 della prima Nintendo Switch, dunque non proprio 10 volte superiore come riferito da NVIDIA, sebbene sia ancora tutta una questione piuttosto ipotetica.