Microsoft ha iniziato a testare Copilot for Gaming su sistemi iOS e Android

Microsoft ha pubblicato una versione preliminare di Copilot for Gaming . È disponibile in test su sistemi iOS e Android ed è accessibile tramite l'app mobile di Xbox. Attivando la funzione, l'assistente guidato dall'intelligenza artificiale svolgerà diversi compiti per l'utente, come scaricare i giochi, visualizzare gli obiettivi e tanti altri ancora.

Assistente IA

Per adesso non sono state attivate tutte le funzioni. Comunuque sia, l'assistente attuale può mostrare rapidamente gli obiettivi Xbox più recenti, può dare consigli di gioco basati sulla cronologia delle proprie partite e può dare suggerimenti o fornire guide per completare i giochi. In futuro sarà anche possibile usare Xbox Copilot per scaricare e installare giochi sulla propria console.

Copilot for Gaming su mobile

Copilot for Gaming permette anche di personalizzare la voce dell'assistente IA, in maniera simile a quanto avviene con Copilot.

"In questa versione iniziale della funzionalità per dispositivi mobile, potrai accedere a Copilot for Gaming su un secondo schermo, senza distrarti dalla tua esperienza di gioco principale", ha spiegato Taylor O'Malley, principal program manager di Xbox. "Il compagno IA sa a quale gioco stai giocando e conosce la tua attività su Xbox, quindi può rispondere a qualsiasi domanda sui giochi che ti interessano, fornire link ad ulteriori informazioni quando le risposte includono fonti web, oppure rispondere in base al tuo account, alla cronologia di gioco e agli obiettivi raggiunti".

L'obiettivo di Microsoft è quello di trasformare Copilot for Gaming in un vero e proprio coach per giocatori, capace di guidarli mentre giocano, dandogli consigli, evidenziando gli errori commessi, e dando suggerimenti su come comportarsi.

Attualmente, è possibile iniziare a testare Copilot for Gaming nella versione beta dell'app Xbox mobile negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Singapore. Microsoft ha pubblicato l'elenco completo dei paesi che possono accedere alla beta. Per ora, l'Italia è assente, come gran parte dell'Europa.