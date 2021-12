Games with Gold, gennaio 2022: i giochi gratis per Xbox Series X|S annunciati

I Games with Gold di ottobre 2021, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate, sono stati annunciati da Microsoft tramite le pagine di Xbox Wire. Il prossimo mese potrete scaricare grauitamente Aground, NeuroVoider, Radiant Silvergun e Space Invaders Infinity Gene.

Di seguito l'elenco completo dei Games With Gold di gennaio 2022 e le date in cui saranno disponibili per gli abbonati al servizio:

Neurovoider - dal 1° al 31 gennaio 2022

Aground - dal 16 gennaio al 15 febbraio 2022

Radiant Silvergun - dal 1° al 15 gennaio 2022

Space Invaders Infinity Gene - dal 16 al 31 gennaio 2022

Alla fine dunque sono stati confermati i giochi svelati da un leak nelle scorse ore. L'annuncio da parte di Microsoft è stato accompagnato dall'immancabile trailer che presenta i nuovi giochi gratuiti dei Games With Gold in arrivo il prossimo mese, e che potrete ammirare qua sopra.

NeuroVoider è un twin-stick shooter con elementi RPG ambientato in un mondo cyber-futuristico nel quale dei cervelli vanno in giro a sparare a robot malvagi con lanciarazzi nucleari. Aground è un survival 2D a scorrimento in cui dovremo ritornare ai fasti del genere umano partendo dalle basi della civiltà.

Radiant Silvergun è uno sparatutto a scorrimento verticale con visuale dall'alto in cui impersoniamo un pilota spaziale mandato indietro nel tempo per sventare una catastrofe che distruggerà la Terra. Infine, Space Invaders Infiniti Gene è il remake del leggendario shooter, con un sistema di controlli rinnovato, nuovi stage, power up e funzioni.

Che ne pensate dei Games With Gold di Xbox Series X|S e Xbox One di gennaio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.