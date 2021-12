Dark Souls: nuovo gioco da tavolo annunciato da Steamforged Games

Steamforged Games ha annunciato Dark Souls: The Roleplaying Game un nuovo gioco da tavolo basato sul primo e indimenticabile capitolo della serie di FromSoftware.

Il tabletop è stato annunciato poche ore fa con un tweet di Steamforged accompagnato da una breve clip, che purtroppo non ci offre alcun indizio sulle caratteristiche di questo nuovo GDR tabletop, se non che probabilmente sarà compatibile con le regole della quinta edizione di Dungeons & Dragons.

Dark Souls: The Roleplaying Game al momento non ha ancora una data di uscita e non sono stati svelati ulteriori informazioni sulle dinamiche del gioco, che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. In compenso sappiamo che si tratta di un prodotto con licenza ufficiale e in partnership con Bandai Namco e FromSoftware, ovvero rispettivamente il publisher e lo studio dietro a Dark Souls.

Inoltre vi ricordiamo che Steamforged nel 2017 aveva pubblicato anche Dark Souls The Board Game un altro gioco da tavolo piuttosto fedele alla serie di FromSoftware e particolarmente apprezzato dai fan, di cui potrete leggere le nostre impressioni nell'articolo che gli abbiamo dedicato all'epoca.