Giochi regalati, quanti ne giocate?

Più che un argomento di discussione, questa è una curiosità: di tutti i giochi che vengono regalati dai vari negozi online, soprattutto quelli per PC (ma vanno bene anche quelli dei vari PS Plus e Xbox Live, basta che ve li abbiano donati), quanti ne avete giocati effettivamente?

Ve lo chiediamo perché chi scrive è stato suo malgrado costretto a notare che ogni anno di questo periodo il suo già nutrito backlog tende ad allungarsi non poco. La reazione di fronte a un nuovo regalo è spesso: "Ah, bello, questo mi piace proprio" e poi via, il nuovo gioco finisce in coda a tutta l'altra roba accumulatasi nel corso degli anni. Il destino, sempre più spesso, è quello di dimenticarsi dei giochi regalati, anche perché c'è sempre qualcosa di nuovo da giocare. Abbiamo anche notato che tendiamo a mettere in secondo piano ciò che non abbiamo pagato, scartandolo più velocemente. È come se avessimo meno tolleranza per ciò che in fondo non ci è costato alcuno sforzo economico. Quindi alla minima stonatura percepita, via nel dimenticatoio.

Considerando tutto, sono pochissimi i giochi regalati che abbiamo effettivamente giocato dall'inizio alla fine, anche perché sono davvero tantissimi, soprattutto su PC. Pensate solo a quanti ne sta dando l'Epic Games Store in questa fine 2021, ma anche ai recenti regali di GOG e Ubisoft Connect.

Diamo così poca importanza ai giochi regalati che spesso ci dimentichiamo anche di averli, valutandone l'acquisto al momento in cui vanno in sconto durante i saldi. È come se fossero qualcosa a parte, che esiste solo in modo marginale nella nostra esperienza di videogiocatori.

Con questo non vogliamo disprezzare i regali. Immaginiamo che per molti siano un ottimo modo per giocare senza svenarsi. Soltanto volevamo capire se la nostra è una condizione particolare o se ci sono storie simili anche tra voi lettori. Oppure se avete storie completamente diverse dalla nostra, ma comunque interessanti. Insomma, questa volta, più che discutere, raccontateci un po' il rapporto che avete con la questione.