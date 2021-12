Vesper al prezzo di un caffé per i nuovi saldi di Steam

Vesper è di nuovo in forte sconto in occasione dei saldi di Steam. In questi giorni potete portarvelo a casa al prezzo di un caffè (molto lungo): 3,24€, ossia con il prezzo base tagliato del 74%. Si tratta di una bella avventura italiana, che merita sicuramente la vostra attenzione. La meriterebbe anche a prezzo pieno, ma a questo è davvero regalato.

Vesper su Steam

Vesper è un avventura visionaria ambientata in un mondo alieno colmo di trappole e di misteri da risolvere, dove le tue scelte possono cambiare il futuro di un'intera razza.

Controlla le menti dei tuoi nemici, utilizza il potere della Luce per scoprire i segreti del pianeta Aryish e fuggi da un'entità apparentemente indistruttibile capace di sovvertire la realtà. Immergiti nelle aliene e sognanti atmosfere di un pianeta ormai distrutto e rimani incantato dalla bellezza di uno scenario unico nel suo genere.

Per ulterioriinformazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Vesper. Attualmente è disponibile soltanto su PC. Speriamo che in futuro arrivi anche su console.