Games with Gold di gennaio 2022: i giochi gratis per Xbox svelati in anticipo?

I Games with Gold di gennaio 2022, ovvero i nuovi giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potrebbero essere stati svelati in anticipo da un utente del solito sito Dealabs, ormai specializzato in questo tipo di anticipazioni.

Questi, secondo l'utente billbil-kun di Dealabs, sono i giochi Games with Gold di gennaio 2022: