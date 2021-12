Half-Life 2: un remake in Unreal Engine 5 è l'obiettivo di Project Freeman, in video

Project Freeman è un progetto amatoriale da parte di due sviluppatori che hanno intenzione di ricostruire Half-Life 2 in Unreal Engine 5, dando dunque un aspetto next gen al classico di Valve, come dimostrato in questo primo video di presentazione.

Ovviamente si tratta di un lavoro di notevoli dimensioni, tanto più che dovrebbe essere svolto da due persone, dunque non prendiamo per sicura l'idea che tale progetto possa arrivare a conclusione, ma quanto visto finora è comunque impressionante e speriamo possa essere rilasciata almeno una demo parziale.

Un gioco di questo tipo potrebbe peraltro incappare in possibili blocchi da parte di Valve, dunque la questione è piuttosto delicata, eppure gli autori si direbbero addirittura intenzionati a portarlo anche su console, cosa che sembra alquanto difficile. Ovviamente, tutto questo serve anche da promozione al Patreon collegato al progetto, dunque c'è da capire l'entusiasmo iniziale degli sviluppatori.

In ogni caso, quanto mostrato finora in questo primo video è davvero notevole: si tratta di una ricostruzione di alcune ambientazioni di City 17, la città in cui inizia Half-Life 2, effettuata in Unreal Engine 5, dunque con un'impalcatura 3D molto più avanzata, risoluzione maggiore e migliore qualità delle texture e un sistema di illuminazione nuovo.

In attesa di capire quale possa essere il reale destino di Project Freeman, vediamoci intanto il video riportato sopra alla news. Un anno fa, avevamo visto Half-Life 2 ricostruito l'Unreal Engine 4 in video, tanto per dimostrare quanti siano i progetti di questo genere, tra i quali spicca il recente Half-Life 2 Remastered Collection che ha anche l'approvazione di Valve.