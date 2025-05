Helldivers 2: Cuore della Democrazia ha fatto tornare in massa i giocatori a combattere per la Super Terra

Come abbiamo visto con l'arrivo di Cuore della Democrazia in questi giorni, la guerra galattica si è trasferita proprio sulla superficie della Super Terra, dove si combatte fra le strade nel tentativo di difendere il pianeta dall'invasione aliena, e il richiamo al dovere sembra aver funzionato bene.

A quanto pare, il lancio dell' aggiornamento Cuore della Democrazia ha riportato in massa i giocatori all'interno di Helldivers 2 , che ha subito un notevole incremento di utenti contemporanei online almeno per quanto riguarda Steam, tutti impegnati a difendere la Super Terra.

Un'esplosione di giocatori online

Come fatto notare anche dal chief creative officer di Arrowhead, Johan Pilestedt, Cuore della Democrazia ha portato a una vera e propria esplosione di attività online per Helldivers 2 come non si vedeva davvero da molto tempo a questa parte, considerando che ormai da diversi mesi la quantità di giocatori stava calando inesorabilmente.



Pilestedt ha riportato il numero "197.928", facendo pensare che questa possa essere la quantità di utenti connessi nelle ore scorse al picco massimo.

Guardando anche i dati raccolti da SteamDB, possiamo vedere che l'arrivo dell'aggiornamento è stato accolto con grande entusiasmo: nelle ultime 24 ore il picco di utenti registrato su Steam è stato di 163.581 giocatori online, una quantità che davvero non si vedeva da molto tempo, dopo lo straordinario periodo di lancio.

Se i numeri sono affidabili, significherebbe peraltro che la stragrande maggioranza di giocatori pare sia attiva su Steam piuttosto che su PS5, ma attendiamo eventuali informazioni aggiuntive al riguardo.

A questo punto attendiamo di vedere come proseguirà l'evento e come proseguirà poi il supporto per il gioco. Come abbiamo visto, sembra che Arrowhead abbia intenzione di continuare ad essere indipendente e il suo prossimo gioco sarà completamente sviluppato e finanziato autonomamente, dunque non sarà legato esclusivamente a PlayStation, probabilmente.