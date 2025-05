Helldivers 2 lancia l'aggiornamento Il Cuore della Democrazia, ecco trailer e dettagli

Helldivers 2 ha lanciato l'aggiornamento Il Cuore della Democrazia: disponibile a partire da oggi su PC e PS5, l'update introduce numerosi contenuti e novità, come è possibile vedere nel trailer che ha accompagnato il debutto del pacchetto.

La guerra ha raggiunto le città della Super Terra, trasformando lo scenario in un campo di battaglia esplosivo: dove prima c'era solo propaganda, ora si combattono scontri drammatici e decisivi per il futuro del pianeta, ma non solo: l'intero conflitto dipende dall'esito di questi confronti.

Al comando dei coraggiosi Helldivers, il nostro obiettivo sarà quello di controllare le zone di atterraggio, così da impedire che le piovre aliene stabiliscano una base stabile per le loro astronavi: una situazione potenzialmente letale per la Super Terra, che a quel punto finirebbe per essere invasa su larga scala.

Per fortuna alle nostre truppe non mancheranno le risorse: dalle unità FAST pronte a darci man forte al Cannnone di Difesa Planetaria, avremo modo di rispondere al fuoco in maniera efficace ma dovremo fare attenzione ai civili e cercare di proteggerli.