Microsoft si accorda con Musk: l'IA Grok arriva su Microsoft Azure

Microsoft ha annunciato un'espansione significativa del suo servizio Azure AI Foundry, con l'integrazione dei modelli Grok 3 e Grok 3 mini sviluppati da xAI, l'azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk. La mossa è stata svelata durante la conferenza per sviluppatori Microsoft Build e segna un passo importante nella strategia di Microsoft di posizionarsi come fornitore di riferimento per l'hosting di modelli IA.

L'integrazione dei modelli Grok in Azure AI Foundry non è una semplice aggiunta, ma una chiara indicazione della direzione strategica intrapresa da Microsoft. Andiamo a vedere in che modo.