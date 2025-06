Il fine settimana di multigiocatore gratuito su PS4 e PS5 è iniziato: non serve PS Plus per giocare online

Perlomeno potete farlo durante questo fine settimana : in occasione del 15esimo anniversario del servizio in abbonamento di PlayStation, Sony ha infatti reso disponibile una weekend di multigiocatore gratuito.

Se siete abbonati a PS Plus , potete giocare online con i vostri amici ai titoli cooperativo e competitivi, così come accedere a varie funzionalità interessanti per il multigiocatore , a seconda del videogioco. Se non siete abbonati... potete comunque farlo!

Non serve PS Plus per giocare online: i dettagli

Fino al 29 giugno (domenica) alle 23:59 ora italiana, i giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5 che non hanno un abbonamento PS Plus possono comunque giocare online come se fossero abbonati.

Si tratta di un ottimo modo per provare le modalità multigiocatore dei vostri titoli preferiti oppure per ottenere qualche trofeo che richiede l'online e magari platinare quel videogioco che da tempo vi fissava nella lista Trofei. Inoltre, potete partecipare ai tornei multigiocatore di PlayStation in titoli come EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Tekken 8 e non solo. Con questi tornei potete vincere vari premi come avatar esclusivi, crediti in-game e anche crediti per i film di Sony Pictures Core.

Per vedere tutti i bonus del 15esimo anniversario di PS Plus, potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata.

Ricordiamo però che gli altri bonus di PS Plus (sconti esclusivi, giochi mensili...) non sono disponibili per chi non è abbonato durante questo fine settimana di multigiocatore gratuito.