I nuovi driver Game Ready di NVIDIA sono ottimizzati per DOOM: The Dark Ages

NVIDIA ha pubblicato la nuova versione dei driver GeForce Game Ready , mirati all'ottimizzazione delle prestazioni di DOOM: The Dark Ages su PC desktop e laptop che montano GPU GeForce . Il titolo di id Software è particolarmente importante per NVIDIA, visto che sfrutta al massimo il ray tracing nativo con il suo motore idTech8, DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex.

Non solo DOOM

Comunque sia, i driver non sono pensati solo per il gioco di id Software, ma ottimizzano anche New World: Aeternum, apportano aggiornamenti a Reflex, quindici nuovi override DLSS per NVIDIA App, 7 nuovi display compatibili con G-SYNC e 2 nuovi profili Optimal Playable Settings.

Un momento del gameplay di DOOM: The Dark Ages

Vediamo quali sono tutti gli aggiornamenti introdotti:

Il tanto atteso DOOM: The Dark Ages sarà disponibile domani in Early Access per coloro che hanno acquistato la Premium Edition o il nostro bundle GeForce serie RTX 50 e dal 15 maggio per tutti. Grazie alla collaborazione tecnica con id Software, i giocatori con schede GeForce RTX potranno vivere l'esperienza PC definitiva. Su GPU RTX serie 50, DLSS 4 con Multi Frame Generation permette di moltiplicare i frame rate fino a quattro volte in 4K. Gli utenti con RTX serie 40 potranno moltiplicare le prestazioni con DLSS Frame Generation, mentre tutte le GPU RTX beneficeranno di una qualità visiva superiore grazie al modello AI Transformer di DLSS Super Resolution. Le tecnologie ray tracing native del motore idTech8 sono potenziate dai core dedicati delle GPU GeForce RTX, e NVIDIA Reflex rende il gameplay ancora più reattivo riducendo la latenza. Poco dopo il lancio, un aggiornamento esclusivo per PC introdurrà il Path Tracing, portando l'illuminazione ray-traced a un livello superiore grazie a DLSS Ray Reconstruction sulle schede RTX serie 50. Inoltre, potete giocare a DOOM: The Dark Ages dal cloud grazie all'abbonamento Ultimate o Performance di NVIDIA GeForce NOW.

New World: Aeternum di Amazon Games è un action RPG elettrizzante ambientato sull'isola soprannaturale di Aeternum. Nei panni di un esploratore naufrago che approda sull'isola misteriosa, costruite il vostro destino in un'avventura piena di pericoli e opportunità. New World: Aeternum Season 8 - Season of the Divide sarà disponibile dal 13 maggio con l'introduzione del DLSS 4 con Multi Frame Generation. Questo aggiornamento introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation, permettendo ai giocatori con GPU RTX serie 50 di raggiungere frame rate più elevati, mentre gli utenti con schede RTX serie 40 potranno aumentare le prestazioni con DLSS Frame Generation. Tutti i possessori di GPU RTX potranno attivare DLSS Super Resolution e NVIDIA Reflex, per un'esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva.

NVIDIA App continua ad aggiornarsi e diventa sempre più centrale per chi utilizza una GPU GeForce. Tra le nuove funzionalità disponibili, è ora possibile applicare modelli AI migliorati e DLSS 4 con Multi Frame Generation a un numero crescente di giochi e app. Sono stati aggiunti quindici nuovi override DLSS che migliorano prestazioni e qualità dell'immagine nei titoli più recenti. I nuovi driver, inoltre, aggiungono il supporto a sette nuovi display compatibili con G-SYNC, che garantiscono un'esperienza di gioco più fluida grazie alla tecnologia VRR.

Per scaricare i nuovi driver, potete utilizzare l'applicazione di NVIDIA o andare sul sito ufficiale GeForce.