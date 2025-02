Quelle giapponesi, in particolare, mescolavano il ricco humus culturale del Sol Levante con le nuove influenze occidentali per creare storie originali che appassionavano di buon grado i ragazzini giapponesi, ma anche gli adulti, crescendo una generazione ossessionata dall'horror. Di questa nutrito gruppo fanno parte per esempio Keiichiro Toyama, il creatore di Silent Hill, e Junji Ito, il mangaka horror più famoso al mondo, nati rispettivamente nel 1970 e nel 1963.

A partire dagli anni '70 e fino agli albori del nuovo millennio, in Giappone si diffuse una vera e propria mania per l'occulto, specialmente quello occidentale. Come e perché è presto detto: una traduzione "fantasiosa" delle profezie di Nostradamus a cura di Tsutomu Goto convinse i giapponesi che il mondo sarebbe finito nel 1999 e li fece appassionare talmente tanto all'argomento da spingerli a importare febbrilmente tutto ciò che aveva a che fare con l'esoterismo occidentale. Questo periodo è comunemente definito boom dell'occulto. Nel fiorire di programmi televisivi, giornali e trasmissioni radio che raccontavano di vampiri, streghe e altre strambe creature, un'altra forma di racconto trovò la sua fortuna, specialmente con l'arrivo della rete internet: le leggende metropolitane .

Una studentessa alla ricerca della verità

Azami Fukurai è una giovane studentessa universitaria preoccupata di essere a un passo dall'uscire di senno: le basta infatti concentrarsi per vedere dei fantasmi irrompere nella sua realtà, abitare il mondo dei vivi, a volte perfino manipolarlo. Spaventata dal suo potere, decide di recarsi al Centro Dissezione Leggende Metropolitane, dove incontra il direttore, Ayumu Meguriya, un uomo in sedia a rotelle con il potere della preveggenza. Il direttore le dice che la sua capacità viene definita psicometria, e i fantasmi che vede rappresentano le tracce che le persone lasciano al loro passaggio. In pratica Azami può vedere il passato. Colpito dal suo talento, l'uomo le offre un posto all'interno del Centro, incoraggiandola a sfruttare la sua capacità per indagare e scoprire la verità in quei casi che vengono erroneamente classificati come leggende metropolitane. Azami dovrà "scoppiare" queste bufale fino a grattare via il paranormale ed esporre la verità nuda e cruda.

Urban Myth Dissolution Center ha una struttura episodica che somiglia a quella di un anime (d'altronde è prodotto da Shueisha, uno dei colossi dell'editoria giapponese dei manga), con ogni puntata che è legata a una leggenda metropolitana. Questo significa che ogni capitolo ha una struttura abbastanza simile che prevede delle fasi ben precise: la presentazione del caso, l'indagine dei social network, l'interrogazione dei testimoni e la ricerca di prove sul luogo dell'evento. Infine l'individuazione della giusta leggenda metropolitana e la risoluzione del caso. Un po' come in alcune avventure di Sherlock Holmes, spesso l'incipit e il finale della storia saranno molto distanti, il primo squisitamente soprannaturale, il secondo totalmente razionale. È proprio questo processo trasformativo che è messo nelle mani di Azami.

Come scritto in precedenza, le fasi di indagini iniziano solitamente dai social network. È un guizzo interessante e in effetti oggi sarebbe inevitabile, negli anni in cui l'identità digitale è diventata più importante di quella reale. In Urban Myth Dissolution Center il social network diventa il luogo dove svolgere le ricerche prima ancora dell'indagine, raccogliendo indizi, parole chiave, indirizzi, nomi e avvenimenti. Il tutto attraverso un sistema che ci vede navigare nei thread dei social definiti da criteri di ricerca ben precisi da scovare all'interno delle conversazioni degli utenti. Si tratta di un sistema intuitivo e divertente che, almeno nelle prime ore, risulta molto piacevole prima di scontrarsi con la sua eccessiva linearità.

Le indagini attraverso i social network sono una trovata interessante e attuale

Quello che Azami fa dopo ogni interazione sui social o con i protagonisti dell'episodio, è costruire il classico tabellone d'indagine con tutti i collegamenti. Personaggi, avvenimenti e luoghi vengono interconnessi da fili rossi ed etichette che mettono in chiaro le relazioni e i rapporti. Questo fino al momento in cui non si raccolgono abbastanza elementi per decretare con quale leggenda metropolitana abbiamo a che fare. Tutte le parti deduttive sono basate su un sistema che ci permette di combinare frammenti di frase predeterminati che devono comporre un periodo di senso compiuto. Un po' come accadeva in grandi titoli investigativi come Return of the Obra Dinn e The Case of the Golden Idol. In questo caso, però, qualora non riuscissimo a indovinare la frase corretta, non è prevista nessuna penalità e, anzi, il sistema provvederà a eliminare sempre più opzioni errate. Di nuovo, come nelle sezioni del social network, l'impressione di essere troppo guidati verso la risoluzione diventa evidente in fretta.