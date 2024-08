Amazon Games ha in programma di sviluppare dei giochi per Nintendo Switch 2

Oltre a ciò, ha dichiarato che, come molti giocatori, anche lui non vede l'ora che la console sia disponibile, ma che al tempo stesso è ben disposto ad aspettare anche un altro anno , purché Nintendo Switch 2 arrivi sul mercato in condizioni impeccabili.

Il CEO di Amazon Games , Christoph Hartmann, ha dichiarato in un'intervista a IGN che la software house è intenzionata a realizzare dei giochi per Nintendo Switch 2 , o qualunque sarà il nome della prossima console della grande N.

Le parole di Hartmann

"Sì, ovviamente abbiamo in programma di sviluppare giochi per Nintendo Switch 2 e non vedo l'ora che esca. Voglio dire, onestamente, preferirei che aspettassero un anno e lo rendessero perfetto piuttosto che farlo uscire in fretta e furia per poi lamentarci tutti di ciò che non funziona... ", ha detto Hartmann.

New World, uno dei giochi realizzati da Amazon Games

"Switch è stato un prodotto così fantastico che posso aspettare un altro anno se necessario. Per quanto riguarda lo sviluppo, credo che la maggior parte degli sviluppatori di terze parti non stia realizzando titoli esclusivamente per Switch, bensì per molteplici piattaforme inclusa quella Nintendo. Basta aspettare".

È interessante notare che finora Amazon Games, tra titoli realizzati internamente come New World e altri pubblicati su licenza come Lost Ark, non ha lanciato neppure un gioco su Nintendo Switch, dunque queste dichiarazioni risultano per certi versi un po' inaspettate, ma fino a un certo punto.

Del resto le voci di corridoio degli scorsi mesi sembrerebbero suggerire un supporto maggiore dalle terze parti, tra cui forse c'è anche Ubisoft con una conversione ad hoc di Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2. Se è vero o no lo scopriremo solo nei prossimi mesi.