Un trailer di The First Descendant svela le novità della Stagione 1: Invasion

Tra le nuove aggiunte spicca sicuramente Hailey Scott , la nuova Descendant che i giocatori potranno sbloccare durante la season. È specializzata nel combattere con un fucile di precisione anti-materiali, in grado di sparare un unico, potentissimo colpo che arreca danni enorme. Inoltre, quando colpisce i nemici da una determinata distanza, ottiene un bonus ai danni critici, con i proiettili sub-zero può sparare molteplici colpi in un istante e possiede anche un'abilità a corto raggio per respingere e congelare i nemici che si avvicinano troppo.

Mancano pochi giorni al lancio della Stagione 1 di The First Descendant , intitolata Invasion, e per incuriosire i giocatori gli sviluppatori di Nexon Games hanno pubblicato un trailer che riassume le novità in arrivo per tutti i giocatori dal 29 agosto .

Le altre novità in arrivo su The First Descendant

L'altra novità di rilievo è l'introduzione dei Dungeon Invasion. A rotazione due Dungeon a livello difficile saranno disponibili in questa nuova variante, pensata per essere affrontata esclusivamente in single player e che metterà a dura prova i giocatori. Verrà aggiunta anche la meccanica dell'Inversion Reinforcement, ovvero un sistema di potenziamento per i personaggi che garantisce vari bonus passivi offensivi e difensivi. Questi si resettano e cambiano a ogni nuova stagione.

Durante la Stagione 1 di The First Descendant sarà disponibile anche Ultimate Freyna, il nuovo fucile d'assalto "Excava", il fucile da scout "Frost Watcher". Una volta potenziati a dovere, potrete affrontare Death Stalker, un temibile boss che si cela nell'oscurità del Void e il "nemico più forte che avete incontrato finora", stando agli sviluppatori.

Inoltre, è arrivata la conferma che la roadmap della season è stata modificata, grazie ai feedback dei giocatori, con i contenuti che verranno scaglionati in due aggiornamenti, anziché tre. In particolare l'update che darà inizio alla stagione arriverà il 29 agosto, mentre il secondo è in programma per il 10 ottobre e includerà anche i contenuti che originariamente erano in programma per il terzo, che sarebbe dovuto uscire il 30 ottobre.