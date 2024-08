Svelata la probabile data del prossimo keynote di Apple: iPhone 16, AirPods 4 e Apple Watch Series 10

Siamo arrivati ormai alla fine del mese di agosto, e sempre meno giorni ci separano dalla presentazione ufficiale di tutta la lineup completa di dispositivi Apple , che stando ai rumor andrà a includere rispettivamente iPhone 16 , iPhone 16 Pro , AirPods 4 e Apple Watch Series 10 . Nel corso delle ultime ore, in particolare, una fonte avrebbe suggerito la data precisa del nuovo keynote di Apple : scopriamola insieme.

Keynote di Apple: ecco la presunta data di presentazione

Stando a quanto riportato dal celebre Mark Gurman di Bloomberg, potremo finalmente vedere i nuovi iPhone e tutti gli altri dispositivi il prossimo 10 settembre. Le segnalazioni da lui ricevute indicherebbero dunque il 10 settembre come la probabile data per il prossimo keynote di Apple, con la successiva messa in vendita dei prodotti a partire dal prossimo 20 settembre.

iPhone 16 Pro

Al momento le indiscrezioni principali riguarderebbero iPhone 16 Pro, che al netto delle somiglianze con la precedente generazione porterebbe con sé alcune importanti novità, relative in particolare a un nuovo tasto per la fotocamera e al display di maggiori dimensioni. Il nuovo iPhone 16 Pro potrebbe infatti presentare un display da 6,3 pollici di diagonale, contro i 6,1 pollici del precedente iPhone 15 Pro. Stesso discorso anche per il fratello maggiore iPhone 15 Pro Max, che presenterebbe un display da ben 6.9 pollici di diagonale, a dispetto dei 6,7 pollici della precedente generazione.