Genshin Impact regala 1.000 Primogemme per festeggiare la vittoria ai Gamescom 2024 Awards, come riscattarle

Hoyoverse in queste settimane è più generosa del solito con i giocatori di Genshin Impact e ora ha deciso di regalare 1.000 Primogemme a tutti i giocatori per festeggiare il premio come "Best Mobile Game" conquistato ai Gamescom 2024 Awards di questa settimana.

Nello specifico, queste Primogemme verranno inviate a tutti i giocatori con un account attivo con Adventure Rank di 7 o superiore tramite la casella di posta interna di Genshin Impact. Saranno suddive in cinque scaglioni da 200 Primogemme ciascuno che verranno spedite tra il 26 e il 30 agosto. Per ottenerle dunque vi basta semplicemente avviare il gioco, aprire il menu di pausa, selezionare la casella di posta di Paimon e riscattare il vostro bonus. Per farlo avrete tempo entro 30 giorni dall'invio del bonus.