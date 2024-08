Gothic Remake: abbiamo visto un nuovo gameplay dell'atteso remake di Alkimia Interactive

Ci sono giochi che resistono senza particolari problemi al passaggio del tempo: platform leggendari, GDR dalla narrativa straordinariamente brillante, e svariati altri capolavori che hanno segnato il gaming per sempre. Gothic è stato, senza ombra di dubbio, uno dei giochi di ruolo più importanti della storia, eppure, un po' per come è stato concepito e un po' per la sua natura di titolo tridimensionale in un'era tecnologicamente preistorica se comparata a quella odierna, non si può proprio dire che sia invecchiato con grazia. L'opera dei compianti (ma neanche troppo, dato che hanno già riaperto sotto altro nome) Piranha Bytes mantiene caratteristiche straordinarie anche per il gaming attuale e ha dato il via a una visione dei mondi di gioco e della progressione poi imitata da svariati altri sviluppatori; da anni però i fan chiedono a gran voce un ritorno "modernizzato" della serie, per poter godere delle sue idee più brillanti e del suo mondo con un pizzico di accessibilità (e furbizia) in più. Ora, dopo tante richieste, l'arrivo del fantomatico remake ad opera di Alkimia Interactive si sta finalmente mostrando, e dopo un paio di presentazioni abbastanza convincenti è ricomparso alla Gamescom, con tanto di nuova demo giocabile. Curiosi di vedere il gioco in azione dal vivo, siamo quindi volati a Colonia per fare due chiacchiere con gli sviluppatori durante il giocato, e possiamo dirvi che quanto visto è ancora una volta molto promettente per i fan. Per carità, Alkimia ha precisato che non è il caso di aspettarsi un'uscita a breve, ma il progetto pare sulla strada giusta, e chi sta alle redini prova chiaramente un amore viscerale per l'originale, al punto da sembrare realmente in grado di portare di riadattarlo.

Le bande del buco Nonostante i fan abbiano ancora un po' da aspettare, è il caso di precisare come gli sviluppatori presenti abbiano detto che il progetto è più vicino alla fine che all'inizio. La versione usata a Colonia, per quanto ci riguarda, dimostra quanto affermato da Alkimia senza troppi problemi, visto che ci è parsa stabile e di buona fattura. Alla base questo remake c'è in tutto e per tutto il Gothic originale, con il suo avanzamento ponderato e la stessa ricchezza di eventi, opzioni e approcci, ma non ci vuole molto per notare le migliorie tra i tanti elementi pressoché invariati. Anche i mostri dovrebbero avere routine comportamentali migliorate in Gothic Remake. Come impatterà sul combattimento, però, ancora non lo sappiamo Il gameplay mostrato era praticamente all'inizio della campagna, con il protagonista ancora disarmato e con le capacità al minimo indispensabile per la sopravvivenza: una partenza identica all'originale, ma vari nuovi elementi che il team ha voluto mettere nero su bianco da subito. In pratica, pare che il gioco sia all'incirca più grosso del 10% e che la mappa non solo offra ambientazioni che nel predecessore erano state chiuse o tagliate per via della mancanza di tempo, ma anche alcune zone preesistenti allargate, ora maggiormente esplorabili per via della possibilità di nuotare sott'acqua o di scalare nuove pareti rocciose. Per darci una prova diretta, ad esempio, chi giocava ha trovato un'arma sul fondo di un piccolo corso d'acqua nei primi minuti, e poi si è diretto in una miniera sbarrata nel vecchio Gothic, trovandovi qualche risorsa e dei nemici non troppo agguerriti. Parlare con i vari personaggi è importantissimo per migliorare le proprie capacità. Durante la demo, ad esempio, è bastata qualche interazione per imparare come si tiene una spada Sia chiaro, questi cambiamenti non sono delle rivoluzioni: esplorare interagendo con vari personaggi per ottenere vantaggi, oggetti, o semplicemente migliorare le proprie abilità è ancora uno dei fulcri fondamentali di Gothic Remake. Gli sviluppatori hanno solo voluto offrire qualche possibilità in più in termini di progressione, per dare maggiori opzioni senza facilitazioni particolari. Non che il tutto paia una passeggiata, ad ogni modo: il giocatore a cui era stata affidata la dimostrazione ha infatti avuto non poche difficoltà a combattere, dato che pure in questo remake se non si impara rapidamente un po' di tecnica con la spada il proprio alter ego sferra colpi sgraziati e pesanti. Per fortuna in questo caso (solo perché si trattava di una versione di prova, nulla di simile sarà nel gioco completo) era possibile tornare in vita fino a tre volte per continuare la prova (spoiler, le vite del povero sviluppatore di Alkimia sono finite prima della conclusione del nostro appuntamento dimostrativo). Se non altro, però, anche mantenendo la lentezza e difficoltà originale, il combattimento è chiaramente migliorato. I colpi sono più precisi, il protagonista ha movimenti più agili e controllabili, e in generale tutto sembra gestibile da chiunque, a patto di non gettarsi in un gruppetto di avversari senza un piano. Persino l'uso di arco e frecce è innegabilmente molto più intuitivo, seppur anche qui sarete ben lontani dall'agilità di altri giochi contenenti quest'arma.

Potere nella varietà La filosofia di Alkimia Interactive non sembra essere quella della facilitazione, insomma: Gothic Remake offre più opzioni al giocatore per potenziarsi, e il maggior numero di zone, oggetti e possibilità rendono la progressione più "morbida" e variegata, ma non vedrete particolari accelerazioni nel potenziamento del vostro alter ego, né nemici più deboli. Anzi, i ritocchi all'intelligenza artificiale, a quanto pare, dovrebbero riguardare non solo i vari personaggi, ma anche mostri e nemici di vario tipo, che dovrebbero avere schemi comportamentali discretamente complessi nel gioco completo. Nella demo, in verità non abbiamo notato particolari strategie d'attacco, ma chissà che in scontri più avanzati la cosa non si faccia evidente. Il gioco graficamente non sarà una bomba, ma certe zone restano molto suggestive A contribuire a queste migliorie ci pensano sistemi di crafting migliorati e un sistema di magie ritoccato. Il crafting, in realtà, ha dei fondamentali estremamente simili a quelli del primo gioco, ma permetterà di creare molti più oggetti e pare che vi sarà addirittura un sistema alchemico del tutto nuovo (la cui efficacia è ancora da analizzare). Le magie invece dovrebbero avere un sistema di rune rinnovato che, oltre a consentire di usare gli incantesimi, permetterà al giocatore anche di modificarne le caratteristiche. Purtroppo, visto che la demo era incentrata solo sulle prime ore, non abbiamo avuto modo di vedere in azione nessuno dei nuovi sistemi. Quanto giocato ci è parso comunque fedelissimo all'originale e migliorato in molti aspetti, e abbiamo potuto osservare varie interazioni svolgersi senza particolari problemi. Una cosa però gli sviluppatori sembrano volerla fare: ritoccare la fase finale della campagna, che indipendentemente dalla fazione scelta diventa estremamente lineare ed è stata criticata in passato. Un piano interessante, che ben si sposa alla strategia di non esagerare con le modifiche, visto quanto è amato il primo gioco.

Gli sviluppatori di Alkimia Interactive amano chiaramente il primo Gothic alla follia e probabilmente è per questo che il loro remake sembra non volersi staccare troppo da quel gioco, anche a costo di mantenere alcuni elementi non invecchiati benissimo. Parlando con loro, però, l'impressione è che abbiano una notevole consapevolezza di quali siano gli aspetti migliorabili, e l'intenzione di perfezionare praticamente ognuno di loro, compresa la parte finale della campagna. Sarà necessario avere il gioco completo per le mani per capire fino a che punto le loro scelte possano funzionare, ma per ora possiamo dirvi che la demo mostrata alla Gamescom non ci è affatto dispiaciuta ed è già un buon inizio.