Cyberpunk 2077 ha qualcosa da annunciare per il 4 settembre: aggiornamenti, DLC o novità in arrivo?

Si tratta di un messaggio da parte di NUSA (acronimo di New United States of America), come è conosciuta la nazione nell'universo fantascientifico in questione, nel quale viene annunciata la ricerca di "coraggiosi netrunner" che possano aiutare il governo a sventare una "grave minaccia".

CD Projekt RED ha pubblicato uno strano messaggio in cui sembra anticipare delle novità in arrivo per Cyberpunk 2077 questa settimana, per la precisione il 4 settembre , attraverso l'account del gioco su X.

Un appello ai coraggiosi netrunner

Il messaggio, visibile qui sotto, è firmato dalla presidente Rosalind Myers, che è un personaggio visto in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e potrebbe dunque collegarsi alla storia dell'espansione aggiungendo forse qualche elemento nuovo.



"La nostra grande nazione deve affrontare ancora una volta una crescente minaccia nella cybersicurezza, da coloro che si nascondono nelle ombre", si legge nel messaggio in questione, una cosa che il governo non ha intenzione di accettare.

Per questo motivo, NUSA sta cercando dei coraggiosi netrunner che possano imbarcarsi in una sorta di missione di difesa contro questa minaccia, in modo da mantenere la sicurezza dei sistemi contro queste infiltrazioni nemiche.

Il messaggio termina con un invito: "Prendete parte al nostro test di reclutamento, mettetevi alla prova, servite i NUSA", si legge alla fine, cosa che potrebbe far pensare a una sorta di sfida in arrivo il 4 settembre, un test o qualcosa del genere.

Nel frattempo, abbiamo visto arrivare l'update 2.3 nel gioco, all'interno di un supporto che si sta dimostrando davvero longevo per Cyberpunk 2077.