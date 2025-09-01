La prossima Xbox rischia di costare il doppio rispetto a PS6, per colpa dell'APU e dei negozi di terze parti

I dettagli sui rumor su PS6 e Xbox

Secondo Kepler L2, Xbox "Next" utilizzerà la Magnus APU, un chip costoso, e inoltre supporterà i negozi di terze parti come Steam e GOG, per diventare in pratica un PC da puro gaming. Il problema in questo caso è che l'Xbox Store otterrebbe un serio calo di vendite e quindi Microsoft non avrebbe i guadagni delle vendite digitali (30% su ogni copia piazzata). La conseguenza, secondo il leaker, è che per rientrare dei costi l'hardware dovrebbe avere un prezzo superiore alla norma, quindi superiore a PS6 che potrebbe ottenere un vantaggio così facendo.

PS5 e il DualSense

Aggiunge poi che solo la console sarà retrocompatibile, mentre gli Xbox PC di terze parti non supporteranno i giochi di vecchia generazione perché gli editori non vogliono che un gioco in versione console diventi valido anche per i PC.

Ovviamente parliamo di speculazioni, non di informazioni ufficiali. L'idea però è che Microsoft voglia puntare a competere nel mondo PC, mentre Sony vorrebbe una PS6 a 4K e 120 FPS con ray tracing di nuova generazione, senza però far salire troppo i costi, associando la console fissa con una console portatile che sarebbe in grado di garantire prestazioni superiori a Xbox ROG Ally X e anche a PS5. Dovremo attendere ancora anni prima di avere conferme, però.