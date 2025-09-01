La prossima Xbox rischia di costare il doppio rispetto a PS6, per colpa dell'APU e dei negozi di terze parti

I rumor su PlayStation 6 e la prossima Xbox continuano a spopolare in rete il noto leaker di AMD, Kepler L2, continua a dire la propria riguardo alle piattaforme di prossima generazione.
Ha anche parlato del potenziale prezzo delle console o, per meglio dire, del fatto che Xbox potrebbe costare fino al doppio di PS6.
I dettagli sui rumor su PS6 e Xbox
Secondo Kepler L2, Xbox "Next" utilizzerà la Magnus APU, un chip costoso, e inoltre supporterà i negozi di terze parti come Steam e GOG, per diventare in pratica un PC da puro gaming. Il problema in questo caso è che l'Xbox Store otterrebbe un serio calo di vendite e quindi Microsoft non avrebbe i guadagni delle vendite digitali (30% su ogni copia piazzata). La conseguenza, secondo il leaker, è che per rientrare dei costi l'hardware dovrebbe avere un prezzo superiore alla norma, quindi superiore a PS6 che potrebbe ottenere un vantaggio così facendo.
Aggiunge poi che solo la console sarà retrocompatibile, mentre gli Xbox PC di terze parti non supporteranno i giochi di vecchia generazione perché gli editori non vogliono che un gioco in versione console diventi valido anche per i PC.
Ovviamente parliamo di speculazioni, non di informazioni ufficiali. L'idea però è che Microsoft voglia puntare a competere nel mondo PC, mentre Sony vorrebbe una PS6 a 4K e 120 FPS con ray tracing di nuova generazione, senza però far salire troppo i costi, associando la console fissa con una console portatile che sarebbe in grado di garantire prestazioni superiori a Xbox ROG Ally X e anche a PS5. Dovremo attendere ancora anni prima di avere conferme, però.