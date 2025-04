Il trend brain-rot italiano Tralalero Tralala ha tre videogiochi in sviluppo e due escono a breve

Se tutto questo vi lascia perplessi, sappiate che c'è una cosa in più da sapere. Sono in arrivo ben tre videogiochi dedicati a Tralalero Tralala , lo squalo con i piedi che corre nel mezzo delle esplosioni.

Lo conoscete il trend italiano di "brain rot" Tralalero Tralala divenuto famoso a livello mondiale? No, non state avendo un ictus, queste sono parole vere. In breve, è una serie di contenuti virali basati sulla generazione tramite IA di immagini che fondono animali e oggetti (una sorta di surrealismo moderno per giovanissimi) che si somma a frasi quasi non-sense (e spesso volgari e blasfeme) che descrivono la natura dell'immagine mostrata. Hanno anche una lore con wiki dedicate.

I dettagli sui tre giochi di Tralalero Tralala

Per sicurezza, vi riconfermiamo che siete ancora sani di mente e che tutto quello che state leggendo è vero. I giochi in questione sono "Tralalero Tralala Simulator", "Tralalero Tralala™: Battle Royale" e Tralalero Tralala™: Survive the Night".

La cosa curiosa è che il primo è pubblicato da Play Games LTD mentre gli altri due, che vantano anche il simbolo del marchio registrato per darsi un tono, sono editi da ASI GAMES TECHNOLOGIES LTD.

Play Games LTD è un editore di videogiochi che ha all'attivo opere come BadTrip: Survival Horror Shooter (maggio 2022) e Masonic Mysteries: Secrets Unveiled (aprile 2024), entrambi con un picco di 4 giocatori su Steam. L'impressione è che sia uno sviluppatore/editore che genera alla bell'e meglio opere di bassissima qualità e prova a guadagnare un paio di euro.

La pagina del PS Store per la ricerca di "tralala"

Qualcosa di simile si può dire di ASI GAMES TECHNOLOGIES LTD, che ha all'attivo svariati videogiochi - soprattutto su PlayStation - del genere "shovelware", ovvero piccole opere di bassa qualità vendute a pochi euro, compresa una a tema Skibidi Toilet (altro trend brain rot non-sense). La differenza rispetto a Play Games LTD è che ASI GAMES TECHNOLOGIES LTD è chiaramente più organizzato e prolifico.

Tralalero Tralala Simulator viene proposto come un battle royale, con la presenza di altri personaggi del brain rot italiano come Bombbardini Crocodilo e Bobrito Bandito. È previsto per il "2025".

Una immagine di Tralalero Tralala™: Survive the Night

Tralalero Tralala™: Battle Royale è un altro gioco in stile battaglia reale, come indica il nome. Sarebbe in arrivo il 30 maggio 2025.

Tralalero Tralala™: Survive the Night è invece un gioco survival a quattro giocatori di genere horror isometrico. Se si cerca la versione Steam di questo gioco, inoltre, vediamo che lo sviluppatore è diverso, Axel'sGuns. Con un paio di ricerche si scopre che stava sviluppando un gioco chiamato DEATHRAY, la cui pagina ora però rimanda a Tralalero Tralala™: Survive the Night. Avrà forse rielaborato il "gioco" per adattarlo al trend italiano?

Ora, senza poterli provare non possiamo tecnicamente affermare che sia solo spazzatura. Vogliamo però correre il rischio è dire che lo è, già ora. Con i vostri soldi potete fare ciò che volete fintanto che non è illegale o immorale, ma...

Piuttosto comprate SENTITE QUI! ABBIAMO PROVATO A RENDERE "QUEI GIOCHI LÌ" ANCORA PIÙ DIFFICILI! ALCUNE COSE VANNO IMPARATE CON LA FORZA! (anche questo è un vero gioco, giuriamo).