Elden Ring Nightreign presenta la Reclusa con un nuovo trailer dedicato a questa affascinante maga

FromSoftware e Bandai Namco continuano a presentare l'ampio roster di combattenti presenti in Elden Ring Nightreign, in questo caso con un nuovo trailer incentrato sul personaggio della Reclusa, un'affascinante maga in grado di scagliare potenti incantesimi.

Nella struttura multiplayer di Elden Ring Nightreign, nella quale la scelta del personaggio risulta fondamentale per determinare lo stile di combattimento da adottare, la Reclusa sembra particolarmente adatta per gli attacchi a distanza, in grado anche di colpire aree più ampie rispetto al singolo nemico.

Si tratta sostanzialmente di una maga o strega, che secondo la descrizione ufficiale è "in grado di attingere a potenti incantamenti in virtù del suo prestigio", a quanto pare, e con effetti alquanto devastanti da quanto possiamo vedere.