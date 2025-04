Elden Ring Nightreign presenta Ironeye, un nuovo personaggio giocabile, con un trailer

Si tratta di un combattente che non era presente all'interno dei network test andati in scena nelle scorse settimane, ma che inizia ad essere mostrato ora più nel dettaglio e sembra essere un personaggio specializzato nel combattimento a distanza .

Una classe simile al ranger

Il trailer visibile qui sotto non risulta particolarmente esplicito, nel senso che non spiega in maniera precisa tutte le caratteristiche di Ironeye, ma qualcosa possiamo chiaramente dedurlo in base a quanto vediamo all'interno del video.

Il combattente sembra sia in grado di caricare i colpi e, in questo modo, trapassare vari nemici con una singola freccia, forse grazie a una delle sue abilità speciali, mentre in un'altra sezione del video lo vediamo scagliare frecce mentre si trova in volo dopo aver corso su muri in uno stile simile al parkour.

Ironeye sembra insomma essere un personaggio particolarmente agile, qualcosa di piuttosto distante dai combattenti più classici di Elden Ring, in grado di introdurre un approccio sostanzialmente diverso agli scontri, in attesa di vedere anche gli altri personaggi.

Elden Ring Nightreign conterrà al lancio otto diversi combattenti, chiamati Nightfarer, ognuno caratterizzato da specifiche abilità e stili di combattimento: durante il network test abbiamo visto il Wylder più generico, il Guardian simile a un tank, il Recluse specializzato sulla magia e la Duchess in stile rogue.

Di recente, Elden Ring: Nightreign è stato analizzato da Digital Foundry su PS5, Xbox Series X|S e PS5 Pro, potete conoscerlo meglio nel nostro provato dedicato.