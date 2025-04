Il nuovo video di Blades of Fire spiega come padroneggiare le armi

MercurySteam ha pubblicato un nuovo video di Blades of Fire che spiega come padroneggiare le armi, che nel gioco rappresentano ovviammente un elemento chiave e possono fare la differenza fra la vita e la morte per il nostro personaggio.

Una corretta manutenzione dell'equipaggiamento e una certa familiarità con le diverse tecniche di combattimento sono dunque principi fondamentali per avere successo nella missione di liberare la terra dall'oppressione esercitata dalle forze armate della regina Nerea.

Nel filmato gli sviluppatori affrontano appunto questo aspetto dell'esperienza, indicando ai giocatori come muovere i primi passi nel modno di Blades of Fire, prendersi cura dell'equipaggiamento e adottare le migliori strategie in battaglia.

Il sistema di combattimento di Blades of Fire premia la precisione delle schivate e delle parate, con la possibilità di concatenare attacchi devastanti e abbattere rapidamente gli avversari: nel video viene spiegato come effettuare queste manovre e sfruttare le vulnerabilità degli avversari.