inZOI riceverà aggiornamenti più frequentemente del previsto: il team spiega cosa significa

inZOI , il life simulator rivale di The Sims, è in Accesso Anticipato e continuerà ad essere aggiornato regolarmente. Quanto regolarmente? Secondo una nota degli autori, più spesso del previsto.

Come saranno gestiti gli aggiornamenti di inZOI

Il director di inZOI, Hyungjun 'Kjun' Kim, ha scritto un nuovo messaggio alla comunità, nel quale spiega esattamente come Krafton intende migliorare il gioco.

"Come spiegato nella nostra presentazione, in origine avevamo previsto di pubblicare degli aggiornamenti dei contenuti per inZOI circa ogni due mesi durante l'accesso anticipato", scrive Kjun. "Tuttavia, dato lo spirito dell'accesso anticipato - completare il gioco insieme a voi - intendiamo applicare rapidamente le correzioni per i problemi segnalati attraverso gli hotfix, nel corso del mese di aprile".

"Questi aggiornamenti a breve termine sono di dimensione minore rispetto agli aggiornamenti maggiori, ma ci aspettiamo che la distribuzione più rapida dei contenuti e l'integrazione più tempestiva delle novità richieste dai fan abbiano un effetto più positivo sulla vostra esperienza".

"Inoltre, ogni volta che identificheremo problemi critici, abbiamo intenzione di continuare a risolverli attraverso gli hotfix. Come già detto, vogliamo rimanere fedeli alle nostre parole e non approfittare del termine 'accesso anticipato'. Vogliamo mostrare gratitudine a coloro che hanno acquistato il gioco continuando a pubblicare aggiornamenti e a mantenere una comunicazione diretta con i fan."

Krafton sta infatti attualmente "esplorando modi più efficienti" per far comunicare giocatori e sviluppatori. Il team sta lavorando a un sondaggio per ottenere feedback in vista dei futuri aggiornamenti e sta valutando anche altri metodi di comunicazione, per assicurarsi che non vi siano informazioni utili che vadano perse.

Per quanto riguarda l'immediato futuro, Kjun afferma che il team sta "dando priorità alla correzione di vari bug e problemi che disturbano l'esperienza di gioco", con ulteriori aggiornamenti in arrivo questa settimana. Nel frattempo, pare che tutti stiano scaricando la mod di inZOI che toglie la sfocatura sotto la doccia, ma non è come pensate!