Un gioco di Pac-Man verrà definitivamente chiuso a maggio, annuncia Bandai Namco

Non è stato spiegato precisamente il motivo di questa decisione, ma Bandai Namco ha riferito che il gioco verrà rimosso dagli store e non risulterà più giocabile dal 30 maggio, con le micro-transazioni che verranno disabilitate da oggi.

Disponibile per iOS e Android su App Store e Google Play , Pac-Man per smartphone propone la classica azione che ha dato origine all'ironica serie di videogiochi, con una proposta free-to-play con micro-transazioni.

Bandai Namco ha annunciato la prossima chiusura definitiva di un gioco di Pac-Man che non risulterà più giocabile dal 30 maggio : si tratta della versione per smartphone del vero e proprio classico arcade, contenente anche alcune variazioni successive.

Giocabile solo fino al 30 maggio

"Apprezziamo il vostro sostegno e il vostro amore per PAC-MAN", si legge nel messaggio pubblicato dal publisher sulle pagine ufficiali del gioco mobile, "Il servizio chiuderà ufficialmente il 30 maggio 2025. Gli acquisti in-app non saranno più disponibili dopo il 1° aprile 2025, ma sarà possibile continuare a giocare fino al termine del servizio. Grazie per aver giocato!"

Si potrà dunque continuare a giocare a Pac-Man mobile fino alla fine del mese, ma dopo il 30 maggio non sarà più possibile nemmeno se si ha il gioco già installato sul proprio smartphone.

Trattandosi anche in questo caso di un live service, è possibile che il titolo non abbia generato il ritorno economico previsto da Bandai Namco, sebbene il suo supporto non sia probabilmente un affare dal costo esorbitante.

In ogni caso, nonostante la buona riproduzione dell'immortale gameplay originale, Pac-Man per iOS e Android non sarà più utilizzabile dal 30 maggio, privando tali piattaforme di un grande classico, sebbene in forma leggermente modificata.

Il Pac-Man in questione contiene l'esperienza arcade originale a 8 bit, oltre a labirinti originali nella modalità Storia. Ci sono anche eventi tematici a tempo limitato che premiano i giocatori con skin esclusive attraverso la Modalità Avventura.

Curiosamente, la chiusura del gioco coincide proprio con il 45° anniversario della serie, un modo davvero strano per celebrare la storica ricorrenza. In compenso, su PC e console è in arrivo Shadow Labyrinth, uno spin-off in stile metroidvania dall'aspetto alquanto cupo e derivato dalla serie animata Secret Level.