Clair Obscur: Expedition 33 non teme Oblivion e si candida al GOTY

Clair Obscur: Expedition 33 non teme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: il clamoroso shadow drop della remaster del classico Bethesda sembrava una condanna per l'RPG del piccolo team francese Sandfall Interactive, che invece sembra possedere delle basi talmentre solide da puntare dritto al GOTY.

Ambientato nell'universo di Clair Obscur, in cui magia e tecnologia convivono, Expedition 33 ci conduce fra le strade di Lumiere, una rivisitazione fantasy di Parigi su cui, tuttavia, incombe un destino funesto: l'entità sovrannaturale nota come la Pittrice anche quest'anno cancellerà dall'esistenza tutte le persone che hanno raggiunto una determinata età.

Determinati a impedire che questo infausto evento si realizzi ancora una volta, i membri della Spedizione 33 sembrano finalmente avere una possibilità in più rispetto a chi li ha preceduti; e così partono per un viaggio che li porterà ad affrontare la terribile minaccia nel tentativo di fermarla ed eliminarla una volta per tutte.

Artisticamente straordinario, caratterizzato da scenari suggestivi e animazioni raffinate nell'ambito di un motore potente come l'Unreal Engine 5, Clair Obscur: Expedition 33 può contare su atmosfere incredibili, costruite anche grazie all'elegante colonna sonora firmata da Lorien Testard, che accompagna efficacemente fasi esplorative e scontri.