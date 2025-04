Assassin's Creed Shadows annuncerà i contenuti post-lancio a breve

Ubisoft annuncerà i contenuti post-lancio di Assassin's Creed Shadows a breve, per la precisione il 30 aprile: in quella data scopriremo quali sono gli aggiornamenti in arrivo per il gioco e soprattutto quando faranno il proprio debutto le espansioni già ufficializzate.

Il riferimento è ovviamente a Gli Artigli di Awaji, il pacchetto che la casa francese ha pensato bene di includere nella prenotazione di Assassin's Creed Shadows ai tempi del primo rinvio e che sarà disponibile nel corso di quest'anno, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Sappiamo già che l'espansione ci consentirà di visitare uno scenario inedito, l'isola di Awaji, dove Naoe e Yasuke dovranno affrontare la minaccia rappresentata da una nuova fazione nemica nell'ambito di una campagna che ci terrà compagnia per oltre dieci ore.

Con l'annuncio della roadmap ufficiale, il prossimo 30 aprile, scopriremo se e quali contenuti sono stati messi in cantiere per arricchire l'esperienza di Assassin's Creed Shadows e cavalcare l'onda del successo ottenuto finora dal gioco.