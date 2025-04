Samsung riprende il rilascio di One UI 7 dopo una breve interruzione

Samsung ha ufficialmente ripreso il rollout dell'aggiornamento a One UI 7, la nuova versione della sua interfaccia personalizzata basata su Android 15. Dopo una settimana di pausa forzata, necessaria per correggere un bug critico segnalato in Corea del Sud, l'update è di nuovo disponibile a livello globale per i dispositivi della serie Galaxy S24, Z Fold6 e Z Flip6.

Secondo le prime segnalazioni raccolte da Android Authority e SammyFans, l'aggiornamento è già in distribuzione per gli utenti T-Mobile e Verizon negli Stati Uniti, e viene confermato anche in altri mercati. I primi utenti statunitensi avevano ricevuto One UI 7 intorno al 10 aprile, ma i problemi riscontrati con lo sblocco del dispositivo avevano costretto Samsung a sospendere la distribuzione.