Il ragazzo e l'airone non è più l'ultimo film di Hayao Miyazaki, il regista ha già nuove idee

Da tempo si riteneva che Il Ragazzo e l'Airone sarebbe stato l'ultimo film di Hayao Miyazaki. Be', non è più così. Secondo quanto segnalato da Junichi Nishioka - VP dello Studio Ghibli - il regista ha nuove idee per altri progetti e le sta proponendo.

La notizia è stata data dal giornalista Eli Glasner che ha parlato con Nishioka sul red carpet del Toronto International Film Festival, dove il film di Miyazaki è stato presentato in anteprima. Condividendo l'informazione su Twitter, ha scritto: "Notizie entusiasmanti per i fan di Hayao Miyazaki. Il vicepresidente dello Studio Ghibli Junichi Nishioka ci dice che Il Ragazzo e l'Airone non è l'ultimo film di Miyazaki e che sta già arrivando in ufficio con nuove idee".

La CBC, la testata che ha dato la notizia, non ha ancora condiviso l'intera chiacchierata con Nishioka, per cui non sappiamo se ci sono dettagli più precisi sulla questione.