PlayStation Store: al via le offerte del weekend, con Assassin's Creed Valhalla e non solo

Il PlayStation Store di Sony ha dato inizio alle offerte del weekend, che questo fine settimana saranno piuttosto corpose e coinvolgono oltre 50 tra giochi, edizioni speciali e DLC.

Tra le promozioni, che saranno valide fino a lunedì 11 settembre, troviamo anche Assassin's Creed Valhalla, in offerta nella versione Deluxe a 22,49 euro, nonché altri capitoli della serie, tra cui Black Flag e Unity. In sconto anche Crime Boss: Rockay City a 27,99 euro e Far Cry 5 a 10,49 euro.