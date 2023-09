Pikmin 4 per Nintendo Switch è in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per Pikmin 4 per Nintendo Switch. Il gioco è in sconto di circa 10€, ovvero del 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Pikimin 4 per Nintendo Switch è 59.99€. Il prezzo attuale è il piuù basso di sempre. Il prodotto è venduto da FBA PRIME e spedito da Amazon, ma a un singolo centesimo extra potete trovare la versione venduta e spedita da Amazon, se preferite. Vi basta selezionare il prodotto a destra, in basso nella sezione "Confronta offerta su Amazon".

Pikimin 4 per Nintendo Switch ci permette di guida un gruppo di esserini colorati che, in gruppo, sono in grado di spostare ostacoli, sconfiggere nemici e non solo. Dovremo esplorare, trovare i Pikmin e avanzare nel mondo di gioco.