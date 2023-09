Starfield, la mancanza dei veicoli terrestri è voluta e importante per il design del gioco

"E in un certo senso, avete un veicolo . Avete la vostra astronave, potete andare in giro per lo spazio. Sulla superficie hai un jet pack che puoi potenziare e che è divertentissimo" da usare.

"È una cosa che abbiamo preso in considerazione", ha detto Howard, interrogato da Bloomberg sulla mancanza di veicoli sui pianeti. "Una volta che si usano i veicoli, cambia il gameplay . Una volta atterrati con la navicella, la velocità alla quale si cammina ci permette di far vivere ai giocatori un'esperienza in cui sappiamo quanto velocemente stanno vedendo le cose".

Starfield, le idee dei fan

Starfield ci permette di esplorare tantissimi pianeti

Online le opinioni dei fan sulla questione sono contrastanti. Alcuni giocatori, ispirati dallo stile di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sperano che Bethesda aggiunga qualcosa di simile per i veicoli terrestri su Starfield. Ovviamente è possibile che qualcosa del genere arrivi in futuro, ma non pare la scelta più probabile visto che la mancaza è una voluta scelta di design.

Altri, invece, sono felici che non vi siano mezzi perché questo significa che le parti interessanti del gioco sono concentrate in aree più piccole, più facili da esplorare e navigare.

Voi che ne pensate?