Only Up! rimosso da Steam definitivamente dal suo stesso creatore: era troppo stressante

Uno dei grandi successi del 2023 è Only Up!, un gioco di piattaforme 3D molto difficile che è impazzato su YouTube e Twitch. Già temporaneamente rimosso da Steam in precedenza, il gioco è ora stato rimosso definitivamente dalla piattaforma di Valve per scelta del creatore stesso. SCKR Games afferma infatti che la causa è lo stress che il gioco gli stava causando.

Il creatore di Only Up! ha spiegato di aver "commesso molti errori" e di volersi "lasciare il gioco alle spalle". Il gioco è ora non più disponibile per l'acquisto, ma chi già lo possiede potrà continuare ad accedervi. In una dichiarazione di accompagnamento, lo sviluppatore afferma di aver bisogno di "pace mentale e guarigione".