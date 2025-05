I giochi più venduti in Giappone nell'ultima settimana includono a sorpresa un titolo PS4

La classifica dei videogiochi più venduti in Giappone

Vediamo ora i giochi più venduti:

[NSW] Capcom Fighting Collection 2 - 7.801 / Nuovo [NSW] Super Mario Party Jamboree - 5.872 / 1.300.401 [NSW] Minecraft - 5.869 / 3.889.763 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 4.756 / 8.128.580 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 4.275 / 6.327.905 [PS4] Capcom Fighting Collection 2 - 4.182 / Nuovo [NSW] Tokimeki Memorial: Forever With You Emotional - 3.170 / 24.202 [NSW] Nintendo Switch Sports - 2.714 / 1.585.602 [PS5] Clair Obscur: Expedition 33 - 2.160 / 15.239 [NSW] Pokémon Scarlatto / Violetto - 1.932 / 5.562.300

Senza sorpresa alcuna, Nintendo Switch è la piattaforma che vende più videogiochi in formato fisico. A stupire però è l'arrivo di Capcom Fighting Collection 2 in formato PS4 in classifica. Non è comune che un gioco di vecchia generazione riesca a ottenere un posto nella Top 10, anche se è stato aiutato da una settimana fiacca povera di novità.

Vi lasciamo infine alle recensioni della settimana di Famitsu.