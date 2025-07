Google sta testando su Chrome una nuova barra di ricerca dedicata all’AI Mode

L'AI Mode si prepara ad approdare su Google Chrome con una barra di ricerca dedicata. Per chi non lo sapesse, questo sistema di ricerca avanzata si basa sull'intelligenza artificiale ed è stato presentato qualche mese fa. Con questa integrazione in Google Chrome l'utente potrà usufruire di una scorciatoia , quindi l'interfaccia è stata leggermente rivista per accogliere questa novità. Vediamo tutti i dettagli in merito.

La nuova interfaccia

Secondo quanto riportato da Android Authority, che ha trovato una scorciatoia all'interno della versione beta per Android (versione 139.0.7258.32), la scheda di Google Chrome ospita una barra di ricerca dedicata alla AI Mode. La ricerca vocale e Google Lens sono stati invece spostati al di sotto della barra di ricerca.

La nuova interfaccia di Google Chrome (Fonte: Android Authority)

Non si tratta di una vera e propria rivoluzione estetica, piuttosto di una semplice aggiunta che permette di provare la funzione AI Mode. Quest'ultima è una modalità di ricerca in grado di elaborare informazioni più complesse, con una capacità di pensiero più avanzata, quindi è come se fosse una versione ampliata di AI Overview e si basa su una versione custom di Gemini 2.0. Se ad esempio volete porre delle domande più complesse, l'AI Mode raccoglie più ricerche contemporaneamente, nonché diverse fonti di dati, per poi fornirvi una risposta adeguata.

AI Mode di Google

Al momento la nuova barra di ricerca è ancora in fase di test, ma dovrebbe arrivare anche nella versione desktop di Google Chrome. Tuttavia, per ora la AI Mode è disponibile solo negli Stati Uniti e in India, quindi dovremo prima attendere il suo arrivo in Italia.