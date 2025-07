Google lancia un Doodle per presentare la sua AI Mode, è l'inizio di una nuova era

Oggi, 1 luglio 2025, è una giornata che segna una svolta importante nell'ecosistema dell'azienda di Mountain View. Proprio oggi Google ha lanciato un nuovo Doodle per promuovere la sua AI Mode che promette una nuova esperienza di ricerca basata sull'intelligenza artificiale. Lo slogan è chiaro: "Cerca come mai prima d'ora". AI Mode è già disponibile per tutti negli Stati Uniti, mentre in India è in fase di test. Google sta anche pubblicizzando la nuova modalità su vari siti, come Reddit, per raggiungere più utenti. Si tratta di una novità molto impattante e capiremo come la stessa modalità andrà a modificare l'esperienza di ricerca.

Il nuovo Doodle Questo nuovo Doodle si presenta con una nuova versione animata del logo 'G' con i classici colori Google (rosso, giallo, verde e blu) su sfondo scuro. L'effetto visivo ricorda lo spazio e ha attirato l'attenzione di molti utenti curiosi. Sulla homepage di Google (sia per utenti connessi che non), le lettere del logo "Google" si animano e si trasformano nel simbolo 'G'. Ecco il Doodle in questione: Doodle AI Mode di Google Questo effetto rappresenta bene l'idea dietro AI Mode, cioè un sistema che unisce e riassume le informazioni per fornire risposte rapide ed efficaci. Cliccando sul Doodle, si viene indirizzati a una pagina di ricerca dedicata proprio ad AI Mode.