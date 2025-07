Steam ha un nuovo monitor delle prestazioni, che mostra anche l'impatto del DLSS: ecco come attivarlo

È arrivato un importante aggiornamento del client Steam: la versione stabile 1751317518 introduce infatti un nuovo monitoraggio avanzato delle prestazioni, integrato direttamente nell'overlay di gioco. Questa funzionalità è stata progettata per fornire un quadro chiaro e dettagliato di come il proprio hardware influenzi le performance dei videogiochi: in questo modo è più facile identificare eventuali colli di bottiglia o inefficienze anche senza installare ulteriori software.

Il nuovo monitor va quindi oltre il semplice conteggio dei fotogrammi al secondo, offrendo una panoramica molto più ricca e sfaccettata: andiamo a vedere come funziona nel dettaglio.