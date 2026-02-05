Se sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming, queste Logitech G G435 fanno al caso tuo: scontatissime e di alta qualità

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo per tutti coloro che sono alla ricerca di un ottimo paio di cuffie da gaming di qualità e versatili. Le Logitech G G435 vengono messe in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 57% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 37,99€, circa 2€ in più rispetto al minimo storico. Acquistale direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Le Logitech G G435 sono cuffie da gaming wireless pensate per offrire libertà, comfort e qualità audio su un'ampia gamma di dispositivi. Grazie alla doppia connettività LIGHTSPEED wireless e Bluetooth a bassa latenza, garantiscono una connessione stabile e reattiva su PC, smartphone e console.
Ulteriori dettagli
Uno dei punti di forza delle G435 è il loro design ultraleggero: con un peso di soli 165 grammi, queste cuffie circumaurali senza filo risultano comode anche durante sessioni di utilizzo prolungate. I cuscinetti in memory foam assicurano un comfort elevato.
La qualità della comunicazione è affidata a doppi microfoni beamforming integrati, che eliminano la necessità del classico braccio microfonico e riducono efficacemente il rumore di fondo, offrendo una voce chiara e definita in chat.
Sul fronte audio, i driver da 40 mm assicurano un suono immersivo e ben bilanciato, con supporto a Dolby Atmos e Windows Sonic per un'esperienza surround coinvolgente. La batteria garantisce fino a 18 ore di autonomia.