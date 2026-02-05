L'89% degli artisti giapponesi si sente minacciato dalle IA generative

La Freelance League of Japan ha pubblicato i risultati di uno studio relativo alla percezione dell'IA generativa da parte degli artisti giapponesi. Il sondaggio ha coinvolto un campione di 24.991 persone, tra cui freelance attivi in diversi settori creativi. Il gruppo più rappresentato è stato quello di disegnatori e animatori: il 71,3% dei rispondenti svolge lavori legati all'arte del disegno, come illustratori (54,2%), mangaka (15%) e animatori (2,2%).

L'88,6% del totale degli intervistati (65,3% "fortemente d'accordo" + 23,3% "abbastanza d'accordo") ritiene che l'IA generativa rappresenti una "grave minaccia" per il loro sostentamento, e il 93,3% ha espresso preoccupazione per la possibile perdita di lavori futuri o di quelli attuali. Inoltre, circa il 12% dei creativi giapponesi ha dichiarato che i propri guadagni sono effettivamente diminuiti a causa dell'impatto dell'IA generativa. Circa il 10% degli intervistati ha riferito di aver scelto di puntare su fonti di reddito alternative, non dipendenti dal lavoro creativo.