L'89% degli artisti giapponesi si sente minacciato dalle IA generative

La Freelance League of Japan ha pubblicato i risultati di uno studio relativo alla percezione dell'IA generativa da parte degli artisti giapponesi. Il sondaggio ha coinvolto un campione di 24.991 persone, tra cui freelance attivi in diversi settori creativi. Il gruppo più rappresentato è stato quello di disegnatori e animatori: il 71,3% dei rispondenti svolge lavori legati all'arte del disegno, come illustratori (54,2%), mangaka (15%) e animatori (2,2%).
L'88,6% del totale degli intervistati (65,3% "fortemente d'accordo" + 23,3% "abbastanza d'accordo") ritiene che l'IA generativa rappresenti una "grave minaccia" per il loro sostentamento, e il 93,3% ha espresso preoccupazione per la possibile perdita di lavori futuri o di quelli attuali. Inoltre, circa il 12% dei creativi giapponesi ha dichiarato che i propri guadagni sono effettivamente diminuiti a causa dell'impatto dell'IA generativa. Circa il 10% degli intervistati ha riferito di aver scelto di puntare su fonti di reddito alternative, non dipendenti dal lavoro creativo.
Un problema enorme
Sulla base del sondaggio, gli artisti giapponesi si sono espressi in modo nettamente favorevole (92,8%) all'obbligo legale per i modelli di IA generativa di rendere pubblico l'elenco delle opere protette da copyright incluse nei dati di addestramento.
Per quanto riguarda il consenso all'apprendimento automatico, la maggioranza dei creativi (61,6%) desidera che il permesso preventivo sia un requisito obbligatorio, in contrapposizione all'attuale e diffuso sistema di "opt-out", che presuppone il consenso fino a revoca. Al contrario, il 26,6% degli intervistati preferirebbe che l'addestramento fosse "vietato per principio".
Alla domanda su possibili sistemi di condivisione dei ricavi per i modelli di IA generativa, come quelli basati su abbonamento o licenza, la risposta più frequente (33,3%) è stata: "Non posso concordare con nessuna opzione". Alla luce dei risultati del sondaggio, la FLJ ha dato alcune raccomandazioni al governo giapponese e agli enti amministrativi competenti, tra cui l'obbligo di trasparenza sui dati di addestramento, l'introduzione di etichettature obbligatorie e di linee guida per stabilire quando un output sia illegale, la creazione di un sistema equo di condivisione dei ricavi, lo sviluppo di politiche del lavoro e l'istituzione di un organismo di supervisione.