Amazon lancia in Italia le nuove smart TV Fire TV con promo fino al 10 febbraio, immagini più luminose e smart con OmniSense

Amazon porta in Italia la nuova gamma di smart TV Fire TV, con Serie Omni QLED, Serie 2 e Serie 4. Display luminosi, 4K, OmniSense e Alexa integrata.

Amazon annuncia l'arrivo in Italia della nuova gamma di smart TV Fire TV, con modelli progettati per offrire intrattenimento di qualità per ogni fascia di prezzo. La gamma comprende la Serie Fire TV Omni QLED (2nd Gen), la Fire TV - Serie 2 (2nd Gen) e la Fire TV - Serie 4 (2nd Gen), disponibili su Amazon.it con offerte speciali fino al 10 febbraio 2026.

I dettagli sulla serie Smart Fire TV Omni QLED di Amazon La Serie Fire TV Omni QLED rappresenta la punta di diamante della gamma. Disponibile nei formati da 50" a 65", offre un display il 60% più luminoso rispetto ai modelli precedenti e quasi il doppio delle zone di local dimming, garantendo bianchi più brillanti e neri più profondi. Confronto tra i TV top di gamma OLED: ecco qual è il televisore migliore del 2025 secondo Value Electronics La tecnologia Dolby Vision e HDR10+ Adaptive valorizza ogni contenuto, mentre il processore aggiornato rende il televisore il 40% più veloce rispetto al modello precedente. La Serie Omni integra anche OmniSense, che rileva la presenza nella stanza, accende e spegne automaticamente il TV, e l'Arte Interattiva, che reagisce ai movimenti. Con Alexa integrata, è possibile controllare il televisore con la voce e personalizzare l'esperienza di visione.

Differenze e punti in comune delle serie Smart Fire TV Serie 2 e Serie 4 di Amazon Le Fire TV - Serie 2 e Serie 4 sono disponibili da 32" a 55" e combinano estetica e prestazioni. La Serie 2 offre immagini HD nitide, mentre la Serie 4 garantisce risoluzione 4K. Entrambe le serie sono dotate di cornici ultra-sottili e di un nuovo processore quad-core, che le rende 30% più veloci rispetto ai modelli precedenti. Amazon annuncia la nuova gamma Fire TV con esperienze personalizzate e più potenza Anche questi modelli integrano la tecnologia OmniSense, garantendo esperienze intelligenti a ogni fascia di prezzo. La funzione Intensificatore dei dialoghi permette di aumentare il volume delle voci senza aumentare il rumore di fondo.

Prezzi e promo attivi per le nuove Smart Fire TV di Amazon Amazon ha deciso di lanciare sulla propria piattaforma questi televisori con delle promozioni attive fino al 10 febbraio. Scopriamole tutte: Fire TV - Serie 4 QLED

43": 299,99€ (anziché 499,99€)

(anziché 499,99€) 50": 349,99€ (anziché 599,99€)

(anziché 599,99€) 55": 399,99€ (anziché 699,99€) Fire TV - Serie 2

32": 169,99€ (anziché 279,99€)

(anziché 279,99€) 40": 239,99€ (anziché 349,99€) Serie Fire TV Omni QLED

50": 479,99€ (anziché 699,99€)

55": 529,99€ (anziché 799,99€)

65": 749,99€ (anziché 1.149,99€) Con questa nuova gamma, Amazon offre soluzioni innovative e intelligenti per tutti i gusti e budget, combinando prestazioni avanzate, design elegante e funzionalità smart.