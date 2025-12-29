Il co‑fondatore di GOG e CD Projekt RED ha acquisito il 100% di GOG

La differenza è che ora Kiciński ha il pieno controllo di GOG, che continuerà a operare come compagnia separata. Il dirigente assicura che questo non comporterà cambiamenti significativi per gli utenti: la piattaforma continuerà infatti a " operare in modo indipendente , supportando giocatori e sviluppatori attraverso la sua filosofia senza DRM", mantenendo al contempo i rapporti con CD Projekt.

Michał Kiciński ha acquisito il 100% di GOG da CD Projekt RED . Si tratta di una sorta di acquisizione "in casa": Kiciński è infatti co‑fondatore di entrambe le realtà, con lo store digitale che era parte integrante della compagnia polacca.

GOG continuerà a pubblicare i giochi di CD Projekt RED anche in futuro

Nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio, GOG afferma che l'acquisizione non cambierà l'impegno della piattaforma a preservare i giochi classici per PC, ma anzi rafforzerà ulteriormente questa missione.

"GOG è sempre stata costruita su valori solidi e principi chiari. Quando Marcin Iwiński e Michał Kiciński ebbero per la prima volta l'idea di GOG nel 2007, la visione era semplice: riportare i giochi classici ai giocatori e garantire che, una volta acquistato un gioco, questo appartenesse davvero a loro, per sempre. In un mercato sempre più definito da client obbligatori ed ecosistemi chiusi, quella filosofia appare oggi più attuale che mai."

"Questo nuovo capitolo punta a rafforzare ulteriormente quella visione. Vogliamo fare di più per preservare i classici del passato, celebrare i grandi giochi di oggi e contribuire a plasmare i classici di domani, inclusi nuovi titoli con un autentico spirito retrò."

Come parte dell'accordo, GOG ha firmato un contratto di distribuzione con CD Projekt che prevede la pubblicazione su GOG di tutti i prossimi giochi di CD Projekt RED, quindi inclusi The Witcher 4 e il sequel di Cyberpunk 2077.

Michał Kiciński

"CD Projekt e GOG condividono le stesse radici e gli stessi valori: libertà, indipendenza e un autentico senso di proprietà. Credo che CD Projekt, con i suoi eccezionali giochi AAA, continuerà come sempre a sostenere l'offerta di GOG, rendendola il posto migliore al mondo per acquistare i giochi di The Witcher e Cyberpunk, sia quelli già esistenti sia i nuovi titoli che tutti attendiamo con grande entusiasmo", ha dichiarato Kiciński.

Michał Nowakowski, co‑CEO di CD Projekt, ha aggiunto: "Ora che il nostro focus è completamente rivolto a una roadmap di sviluppo ambiziosa e all'espansione dei nostri franchise con nuovi prodotti di alta qualità, abbiamo ritenuto che questo fosse il momento giusto per compiere questo passo. Da molto tempo GOG opera in modo indipendente. Ora passa in ottime mani: siamo convinti che, con il supporto di Michał Kiciński, uno dei co‑fondatori di GOG, il suo futuro sarà ricco di grandi progetti e successi".