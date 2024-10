Halo Infinite otterrà presto una modalità in terza persona ufficiale: il trailer e i dettagli

Il video della modalità in terza persona di Halo Infinite

Il senior community manager John "Unyshek" Junyszek e l'ingegnere software senior di Skybox Labs - Colin Cove - hanno offerto qualche informazione in più durante il panel dell'Halo World Championship, dicendo che inizieranno con la modalità Firefight in terza persona in un futuro aggiornamento, "ma abbiamo anche la possibilità di introdurla nel PvP e controllarla nella Fucina", secondo Cove.

Hanno chiarito che la terza persona sarà supportata a livello di modalità e che, con i controlli della Fucina, le modalità possono far passare i singoli giocatori (o tutti i giocatori) dalla prospettiva in prima a quella in terza persona quando lo si desidera. Al momento non è chiaro se sarà disponibile nella modalità campagna o se sarà limitata al multiplayer.

Sebbene questa sia la prima volta che la modalità in terza persona è disponibile a livello ufficiale, nel corso degli anni diverse mod l'hanno aggiunta al gioco e sono state accolte con grande favore dalla comunità. Alcuni giocatori su ResetEra suggeriscono invece che questo sia un primo test per una modalità battle royale del prossimo gioco della saga.

Parlando invece del chiacchierato battle royale cancellato di Halo, un nuovo video svela altri presunti dettagli sul gioco.