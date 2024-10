Arriva dal Giappone il primo cavo USB 4 2.0: 240 Watt e può arrivare a 80 Gbps

La tecnologia USB continua a evolversi rapidamente: per questo motivo è stato rivelato il primo cavo USB 4 2.0 sul mercato. Questo nuovo standard offre un significativo aumento della capacità di trasferimento dati, arrivando fino a 80 Gbps, con una potenza massima di 240 W. Questi cavi, lanciati dalla giapponese Elecom, rappresentano un passo in avanti per supportare dispositivi sempre più potenti e con elevate esigenze.

Le caratteristiche del cavo USB 4 2.0 Con l'USB 4 2.0, la velocità di trasferimento dati può raggiungere i 120 Gbps in una direzione, mantenendo i 40 Gbps nell'altra. Questo è possibile grazie a una configurazione asimmetrica, ideale per applicazioni che richiedono un elevato flusso di dati in una sola direzione, come il video 8K o trasferimenti di file di grandi dimensioni. Questo nuovo USB è progettato per alimentare laptop di fascia alta e workstation portatili, mantenendo una compatibilità completa con gli standard precedenti, come USB 4 v1 e Thunderbolt 3. Il cavo USB 4 2.0 di Elecom. Il nuovo cavo USB 4 2.0 è ovviamente compatibile anche con le porte USB 4 v1, oltre che le precedenti USB 3, USB 2 e USB 1.