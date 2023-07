Le schede madri AM5 di AMD riceveranno il supporto all'USB 4?

Vi avevamo parlato qualche giorno fa della visita a Taiwan del CEO AMD, Lisa Su, insignita di una laurea honoris causa dalla National Yang Ming Chiao Tung University. Questo viaggio però ha visto la dottoressa sfruttare l'occasione per incontrare diversi partner commerciali per siglare accordi inerenti alla produzione di AMD, come Pegatron e TSMC. A quanto pare l'accordo per la produzione di chip a 3 nanometri non era l'unico obiettivo, tanto che da Taiwan arriva notizia di come AMD stia cercando di ricucire anche il gap inerente alla produzione di schede madri con supporto Thunderbolt 4, più comunemente conosciuto come USB 4. Intel l'ha introdotto già dall'undicesima generazione mentre nelle CPU AMD AM5 tale supporto risulta ancora assente.

Nuove versioni per le AM5? Il supporto a Thunderbolt 4 arriverà anche per AM5? Lisa Su ha fatto visita a molti produttori negli ultimi giorni, tanto da far credere che qualcosa si stia muovendo anche sul fronte USB 4 e che potremo vedere in un futuro piuttosto vicino delle nuove schede madri con tale supporto. La società più accreditata per far sì che ciò diventi realtà è Asmedia, nota azienda di Taiwan per la produzione di chipset per schede madri e controller USB. Asmedia al momento gode di una forte posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza se si parla di Thunderbolt 4, tanto da aver ricevuto di recente la certificazione da parte di USB-IF Association, organizzazione promotrice della tecnologia USB con lo scopo di creare collegamenti sempre più veloci e affidabili; la produzione da parte dell'azienda di Taiwan di nuovi controller con USB 4 dovrebbe partire entro il prossimo anno.