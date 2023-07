Gen V, teaser trailer italiano per la serie TV spin-off di The Boys

Gen V, la serie TV spin-off di The Boys in arrivo su Prime Video il prossimo 29 settembre, è stata mostrata con il primo teaser trailer in italiano, pubblicato in occasione del San Diego Comic-Con 2023.

A pochi giorni dalla collaborazione ufficiale fra Call of Duty e The Boys, l'universo narrativo creato da Garth Ennis e Darick Robertson continua dunque a espandersi, generando in questo caso un racconto parallelo ambientato fra le mura della Godolkin University.