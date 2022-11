Need for Speed Unbound, un leak rivela nuovi video di gameplay

Need for Speed Unbound è di nuovo vittima dei leak: a pochi giorni ormai dal lancio ufficiale del gioco, sono spuntati in rete alcuni nuovi video di gameplay che mostrano il racer targato Criterion in azione: qui sotto ne trovate un paio, sempre che nel frattempo non vengano rimossi.

Abbiamo parlato qualche settimana fa di tutte le novità di Need for Speed Unbound, che in particolare sotto il profilo grafico introduce uno stile ispirato alla street art e arricchito dunque di effetti visivi inediti e fumettosi.

In entrambi i filmati qui di seguito è possibile osservare queste soluzioni, in particolare la clip con l'incidente, mentre l'utente che gioca si trova alla guida di un Maggiolino classico, evidentemente modificato per poter competere con le altre vetture in gara.

Sono tuttavia i personaggi a farsi maggiormente carico del rinnovamento artistico che caratterizza il nuovo episodio, con modelli poligonali che fanno bella mostra di un cartoonesco cel shading e rendono così omaggio ad alcuni grandi classici "urbani" che con il tema dei graffiti ci andavano a nozze, come Jet Set Radio.

Sarà interessante verificare la qualità dell'impianto messo a punto dal team di sviluppo e la varietà degli eventi disponibili nello scenario open world di Need for Speed Unbound: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 2 dicembre.