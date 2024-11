I fan di GTA 6 sanno quando sarà annunciato o pubblicato il prossimo trailer, perché glielo ha detto la Luna

Stregati dalla Luna

No, non è uno scherzo. Negli scorsi giorni è emersa un'immagine promozionale di GTA Online che aveva sullo sfondo la Luna. Il fatto che non fosse piena, ma gibbosa calante ha subito fatto partire delle ardite speculazioni, portando a indicare il 22 novembre 2024 come giorno in cui qualcosa si muoverà dalle parti di Rockstar Games.

La storia è ovviamente più intricata di così. Il 1° novembre Rockstar ha fornito un aggiornamento sulla prossima patch di GTA Online, che uscirà a dicembre. Il post su X con le novità conteneva l'immagine di un personaggio seduto sul cofano della sua auto di notte, davanti a un edificio, con la luna sullo sfondo.

L'immagine promozionale di GTA Online con la Luna

Si tratta di un'immagine normale, nemmeno troppo elaborata, a una prima occhiata. Un fan ha però deciso che la Luna in fase gibbosa calante doveva comunicare più di quanto sembrasse e, dopo aver indicato inizialmente il 17 novembre come data dell'annuncio, si è concordato, dopo ulteriori approfondimenti astronomici, che quella fase lunare occorrerà il 22 novembre e che, quindi, sarà quello il giorno fatidico per un annuncio o un trailer. C'è anche chi crede che sarà comunicata la data d'uscita di GTA 6.

Inizialmente questa stramba teoria era stata accolta con scetticismo, ma con l'avvicinarsi del 22 novembre la comunità di GTA 6 ha aumentato l'intensità del dibattito, cercando altri segni che dimostrassero la bontà di quanto dedotto, come fatto dall'utente X @that1detectiv3, secondo cui il fatto che nel primo trailer di GTA 6 ci fosse il brano "Full Moon Fever" di Tom Petty sia una prova che la teoria della Luna è attendibile.

A rendere ancora più interessante il tutto è il fatto che non è la prima volta che i fan cercano suggerimenti dalla Luna sulle mosse di Rockstar. L'anno scorso provarono a predire il futuro partendo dalle fasi lunari di un post su X, prendendoci oltretutto in pieno. Due mesi prima del primo trailer di GTA 6, infatti, Rockstar Games aveva pubblicato l'immagine di una Luna con la fase che sarebbe caduta il 1° dicembre. Quel giorno fu annunciato l'arrivo del primo trailer per il 5 dicembre.