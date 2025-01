FBC: Firebreak non avrà dei requisiti elevati come Alan Wake 2 e Control

Il motivo è semplice: trattandosi di un gioco multiplayer per ingranare e avere successo ha bisogno di una base di giocatori quanto più numerosa possibile e dunque tenere bassi i requisiti permette di attirare un pubblico più ampio . Inoltre, in questo genere di giochi è particolarmente importante un'elevata conta degli fps , per ottenere la maggiore fluidità e responsività possibile durante gli scontri a fuoco.

FBC: Firebreak avrà un comparto grafico degno di Remedy, ma sarà meno pesante

"Siamo molto attenti a mantenere ragionevoli le specifiche minime richieste per il PC, senza spingerci così in alto con i requisiti come abbiamo fatto con Control e Alan Wake 2", ha detto Puha a GamesRadar+, precisando che in ogni caso il titolo presenterà un comparto grafico ottimo, in linea con gli standard delle produzioni Remedy.

"Avremo comunque un'ottima grafica ed effetti visivi, tutto ciò che ci si aspetta da Remedy, ma in un'esperienza multigiocatore come questa, il framerate la fa da padrone, così come la reattività dei comandi".

Uno scontro a fuoco con le stravaganti armi di FBC: Firebreak

FBC: Firebreak è uno sparatutto multiplayer con visuale in terza persona in arrivo nel corso del 2025. Nel gioco vestiamo i panni di agenti speciali e uniremo le forze con altri giocatori per contrastare delle entità soprannaturali che hanno invaso gli uffici dell'FBC (il Federal Bureau Control presente anche in Alan Wake e Control).

Per sopravvivere i giocatori potranno fare affidamento su un vasto arsenale, da bocche da fuoco tradizionali come fucili d'assalto e shotgun ad altre meno convenzionali, come una sorta di ordigno esplosivo con le fattezze di un nano da giardino. Oltre che su PC, sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, nonché incluso nei servizi PlayStation Plus e PC e Xbox Game Pass.